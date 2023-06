Dit verandert vanaf 1 juli: fiscaal voordeel bedrijfswagens afgebouwd, nieuwe bushaltes en strengere regels voor gokreclame

Vanaf 1 juli treden heel wat veranderingen in werking, van de sociale energietarieven en uitkeringen, over defibrillatoren, verkeersbelasting en gokreclame, tot bankkaarten, bedrijfswagens, bloed geven en meer. Een overzicht.

Half miljoen gezinnen moet opnieuw commerciële energiemarkt op

Op 1 juli loopt het uitgebreid sociaal tarief voor energie af dat in 2021 was ingevoerd om mensen met een laag inkomen een goedkoper energietarief te geven. Een grote groep mensen stapt opnieuw over naar commerciële tarieven. Volgens de federale energieregulator Creg gaat het om ruim 300.000 klanten voor gas en ruim 500.000 klanten voor elektriciteit, of alles samen meer dan een half miljoen gezinnen.

Leveranciers zijn wel verplicht om vanaf 1 juli het op dat moment goedkoopste product toe te passen voor die klanten, en dit voor een periode van drie maanden, merkt de Creg op.

Het einde van het sociaal tarief betekent ook – voor wie in Vlaanderen woont – dat het recht vervalt op de korting van 250 euro bij aankoop van een energiezuinig huishoudtoestel.

Sociaal tarief elektriciteit daalt, aardgas stijgt

Vanaf 1 juli dalen de sociale tarieven voor elektriciteit gemiddeld 15,9 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Daarmee zitten de sociale tarieven voor stroom op het laagste niveau in twee jaar tijd, in lijn met de commerciële tarieven. Dat blijkt uit berekeningen door de federale energieregulator Creg. Het sociaal enkelvoudig tarief voor elektriciteit bedraagt vanaf juli 22,238 cent per kilowattuur, inclusief btw.

Het sociaal tarief voor aardgas stijgt met 9,5 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Zonder het sociaal tarief zou de tariefstijging 19 procent bedragen. Het sociaal tarief bedraagt nu 4,471 cent per kilowattuur, inclusief btw.

Stijging van minimumpensioenen en reeks uitkeringen

Een reeks uitkeringen wordt verhoogd vanaf 1 juli vanwege de indexering en het regeerakkoord over de welzijnsenveloppe.

De bedragen van de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO), voor 65-plussers die niet over voldoende middelen beschikken, stijgen vanaf 1 juli met 2 procent. De Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de Integratietegemoetkoming voor mensen met een handicap stijgen beide met zowat 2 procent.

Het minimumpensioen stijgt vanaf 1 juli eveneens met 2 procent, meldt het kabinet van minister van Pensioenen Karine Lalieux. Dat komt overeen met een stijging met 32,74 euro bruto per maand voor een alleenstaande en met 40,91 euro voor een huishouden. De invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers stijgen met 2,5 procent.

Volledig werklozen zien hun minimale uitkering stijgen met 1,3 procent of 21,45 euro bruto per maand voor gezinshoofden en 17,38 euro voor alleenstaanden, blijkt uit berekeningen van de christelijke vakbond. De minimumuitkeringen voor tijdelijke werkloosheid stijgen met 3,5 procent.

Ook de werkbonus, de vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid voor werknemers met een laag loon, wordt verhoogd vanaf juli. De aanpassing hangt af van de loonschaal: het maximale bedrag van de werkbonus voor bedienden met een refertemaandloon kleiner of gelijk aan 2.013,64 euro wordt bijvoorbeeld opgetrokken tot 262,16 euro.

Uitkeringen voor ouderschapsverlof stijgen eveneens: alleenstaande ouders die voor een kind zorgen zien hun uitkeringen stijgen met 1,2 procent, net als ouders die genieten van 1/5e tijdskrediet om voor een kind te zorgen.

De minimumuitkeringen in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten stijgen met 2 procent. De minimumbedragen van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen tot slot, stijgen met 2,5 procent voor reguliere werknemers die gezinshoofd zijn en met 2 procent voor alle andere categorieën.

Defibrillator verplicht bij alle voetbalclubs in Vlaanderen

Vanaf 1 juli moeten alle voetbalclubs een automatisch externe defibrillator (AED) ter beschikking hebben op hun voetbalterreinen. Volgens Voetbal Vlaanderen heeft veruit de meerderheid van de clubs al een AED-toestel. De verplichting komt er om de laatste twijfelaars – naar schatting zo’n 120 van de ongeveer 1.200 clubs – over de streep te trekken.

Vlaamse verkeersbelasting stijgt met 5 procent

De verkeersbelasting in Vlaanderen stijgt in Vlaanderen vanaf 1 juli met 5,2 procent. Dat is het gevolg van de jaarlijkse indexering. Vorig jaar bedroeg de toename 8,97 procent.

Volledig elektrische wagens en auto’s op waterstof zijn vrijgesteld van verkeersbelasting. Oldtimers, die dus minstens 30 jaar geleden in het verkeer gebracht zijn, worden forfaitair belast tegen 99,99 euro sinds 1 januari. Die taks wordt dit jaar niet aangepast.

Bij de inschrijving van elke auto is eenmalig de belasting op inverkeerstelling (BIV) verschuldigd. Het bedrag hangt af van de milieukenmerken en de leeftijd van de wagen. Ook die taks stijgt door de jaarlijkse indexering met 5,2 procent.

Veranderingen aan 16.000 bushaltes van De Lijn

Op 1 juli start de eerste grote fase van de uitrol van de basisbereikbaarheid – ook Hoppin genoemd – bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn. Daarbij kunnen haltes afgeschaft, verplaatst of hernoemd worden, frequenties veranderen of nieuwe lijnnummers verschijnen. Brugge krijgt een volledig nieuw stadsnet.

Reizigers kunnen op de website of in de app van De Lijn checken welke veranderingen er zijn voor hun reis. Er is ook een overzicht van de veranderingen per gemeente op www.delijn.be/gemeenten.

De basisbereikbaarheid is een nieuw systeem van openbaar vervoer, dat werkt met lagen en het treinnet als ruggengraat heeft. Later volgen nog fases. In januari 2025 moet de hele operatie rond zijn. In totaal zal ongeveer 40 procent van de reistrajecten worden aangepast.

Gokreclame verboden

Gokreclame op tv, radio, websites en affiches, in tijdschriften of kranten mag vanaf 1 juli niet meer, in de strijd tegen het aantal gokverslaafden in België. Er komen ook strikte ethische en vormelijke regels waaraan de resterende vormen van gokreclame moeten voldoen. Vanaf januari 2025 zal ook de sponsoring van sportclubs door gokbedrijven worden aangepakt.

Fiscaal voordeel voor bedrijfswagens op benzine en diesel wordt afgebouwd

De fiscale aftrekbaarheid voor nieuwe bedrijfswagens met een verbrandingsmotor wordt vanaf 1 juli afgebouwd. Met die maatregel wil de regering het wagenpark verder vergroenen. Alleen bedrijfswagens zonder CO 2 -uitstoot (elektrisch of op waterstof) blijven 100 procent aftrekbaar tot 1 januari 2027, nadien wordt ook hun aftrek geleidelijk aan afgebouwd.

Voor bedrijfswagens die aangeschaft werden voor 1 juli verandert niets. De kosten blijven in dezelfde mate aftrekbaar. Voor personenwagens op fossiele brandstof (benzine, diesel, lpg of cng) aangeschaft tussen 1 juli en 31 december 2025 wordt de aftrekbaarheid afgebouwd. Voor auto’s die op fossiele brandstof rijden zal er na 31 december 2025 geen fiscale aftrek meer zijn.

Voor bedrijfswagens die pas na 1 juli 2023 worden aangekocht, stijgt bovendien de CO 2 -solidariteitsbijdrage. Hoeveel die stijging inhoudt, hangt af van het brandstoftype en de CO 2 -uitstoot van de wagen.

Proximus trekt tarieven op

Proximus verhoogt op 1 juli een aantal van zijn tarieven. Het telecombedrijf verwijst naar de gestegen kosten voor onder meer lonen, energie en apparatuur.

Een aantal Flex-packs, die verschillende diensten combineren, worden bijvoorbeeld 3 euro per maand duurder. De abonnementen voor vast internet ‘Internet Maxi’ en ‘Internet Maxi Fiber’ worden 1 euro per maand duurder.

Concurrent Telenet verhoogde zijn tarieven al op 5 juni.

Bestraffing mogelijk voor boeren die te dicht bij waterloop bemesten

Landbouwers in Vlaanderen die te dicht bij waterlopen meststoffen strooien, kunnen daar vanaf 1 juli voor bestraft worden. De Mestbank zal bij elke inbreuk een proces-verbaal opstellen, aldus de Vlaamse Landmaatschappij.

Het Waterwetboek voorziet in bufferstroken – meestal van 5 meter breed, soms 10 meter – langs waterlopen die niet bemest mogen worden. Ze dienen om te vermijden dat meststoffen in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. ‘Voor een goede waterkwaliteit is het belangrijk om die afstandsregels te respecteren’, zegt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

De voorbije maanden hebben de toezichthouders van de Mestbank de afstandsregels toegelicht, maar vanaf 1 juli kunnen bestraffingen volgen. ‘De toezichthouders zullen bij elke inbreuk een proces-verbaal opstellen’, legt VLM-woordvoerster Leen Van den Bergh uit. ‘Ze bezorgen dat pv aan het parket, dat dan beslist wat er verder mee gebeurt.’ Bijna altijd wordt de inbreuk doorgestuurd naar het departement Omgeving voor een bestuurlijke boete, die meestal tussen 500 en 1.000 euro ligt. Daarnaast kan zo’n inbreuk ook gevolgen hebben voor de premies die de landbouwer krijgt via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, aldus nog Van den Bergh.

Riziv betaalt thuiszorg bij chemo en langdurig antibioticagebruik terug

Patiënten kunnen vanaf 1 juli hun langdurige intraveneuze antibioticabehandeling of chemotherapie thuis toegediend krijgen, zonder extra kosten. Ze krijgen zo de mogelijkheid om in hun vertrouwde omgeving te blijven tijdens hun behandeling.

Concreet kunnen patiënten na twee behandelingen in het ziekenhuis ervoor kiezen de rest van de behandeling thuis voort te zetten. Mogelijk kan de patiënt op die manier ook aan het werk blijven. ‘Thuis’ kan ook bijvoorbeeld een woonzorgcentrum, herstelverblijf of voorziening voor personen met een handicap zijn.

Zo’n thuisbehandeling moet gebeuren in overleg met een gespecialiseerde arts en in nauw overleg met de huisarts van de patiënt. Het zorgteam van het ziekenhuis coördineert de thuishospitalisatie en verduidelijkt wie welke taken en verantwoordelijkheden opneemt. De patiënt behoudt altijd het recht om in het ziekenhuis behandeld te worden.

Extra vrijwillige overuren mogelijk

Vanaf 1 juli zijn opnieuw bijkomende fiscaal vriendelijke overuren mogelijk: de zogenaamde relance-overuren. Ze komen bovenop andere mogelijke overuren. Vakbonden en werkgevers bereikten daar eerder een akkoord over.

De fiscaal gunstige relance-overuren waren eerder al mogelijk, maar worden dus hernomen vanaf 1 juli. Concreet gaat het om bijkomende overuren die kunnen worden gepresteerd bovenop gewone vrijwillige overuren: 120 per kalenderjaar tot eind juni 2025.

Het moet wel om vrijwillige uren gaan. De gepresteerde uren zijn fiscaal interessant voor de werknemers. Ze zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en niet onderworpen aan de personenbelasting. Met andere woorden: bruto is netto. Ook voor de werkgever is de regeling interessant.

Sensor voor bepaalde patiënten met diabetes type 2 wordt gratis

De sensor voor patiënten met diabetes type 2 die drie keer per dag insuline moeten krijgen, wordt vanaf 1 juli volledig terugbetaald. Het gaat volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om 18.900 volwassenen en kinderen.

Met een sensor – een soort pleister met een klein naaldje – kunnen patiënten continu hun suikerspiegel meten, waardoor bloed prikken niet langer nodig is. Maar goedkoop is dat met 920 euro per jaar niet. In 2021 werkten minder dan 2.000 mensen met diabetes type 2 met sensoren.

De sensoren verminderen het aantal hospitalisaties en zorgen dus voor minder absenteïsme op school of op het werk, verduidelijkt Vandenbroucke. Daarnaast verbetert het hun levenskwaliteit. De minister verwacht ook dat patiënten op termijn minder complicaties zullen ontwikkelen als gevolg van hun diabetes.

Individueel maatwerk gaat van start

Op 1 juli gaat individueel maatwerk van start, een maatregel die mensen met een arbeidshandicap vlotter aan de slag moet helpen in gewone bedrijven. Aanvragen kunnen vanaf maandag 3 juli ingediend worden via het WSE-loket, het e-loket van het departement Werk en Sociale Economie.

Van de 172.000 werkzoekenden in Vlaanderen heeft om en bij de 20 procent een problematiek van cognitieve, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard. Momenteel vinden die mensen met een arbeidsbeperking vooral werk in het collectief maatwerk, de vroegere beschutte of sociale werkplaatsen. Om hen meer kansen te geven om ook aan de slag te gaan bij gewone bedrijven, heeft de Vlaamse regering het decreet individueel maatwerk uitgewerkt.

Dat decreet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidshandicap aan te trekken. Zo komt er naast de bestaande loonpremie, die werkgevers compenseert voor rendementsverlies, ook een begeleidingspremie. Die premie moet bedrijven ondersteunen wanneer ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. De hoogte van de begeleidingspremie zal afhankelijk zijn van de mate waarin begeleiding noodzakelijk is.

MIVB-abonnement goedkoper voor Brusselse 65-plussers

Brusselaars van 65 jaar en ouder betalen vanaf 1 juli nog maar 12 euro voor een jaarabonnement bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. Voor 65-plussers die niet in Brussel wonen, blijft de prijs van een MIVB-jaarabonnement ongewijzigd op 60 euro.

Screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen gaat van start

Vanaf 1 juli zal een screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen operationeel zijn. Daarbij zal een Interfederale Screeningscommissie geplande investeringen doorlichten die mogelijk een risico kunnen inhouden voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van het land.

De commissie is een orgaan waarin de federale regering en alle deelstaten vertegenwoordigd zijn. Het is de bedoeling dat dankzij de screening voorkomen kan worden dat investeerders van buiten de Europese Unie de controle in handen krijgen of eigenaar of beheerder worden van kritieke infrastructuur in België.

Alleen specifieke buitenlandse investeringen zullen doorgelicht worden. Zo moet het gaan om investeringen door spelers van buiten de Europese Unie. Zij moeten hun plannen aanmelden wanneer zij een belang van minstens 10 procent willen verwerven in ondernemingen ‘waarvan de activiteiten raken aan de sectoren van defensie, energie, cyberveiligheid, elektronische communicatie of digitale infrastructuren’, zo luidt het. De drempel ligt op 25 procent voor domeinen als artificiële intelligentie, halfgeleiders, lucht- en ruimtevaart, voedselzekerheid, grondstoffen, media en toegang tot gevoelige informatie.

Mannen moeten na seks met andere man nog vier maanden wachten om bloed te geven

Mannen die seks hebben met mannen kunnen vanaf 1 juli bloed geven na een wachttijd van vier maanden.

Tot enkele jaren geleden mochten mannen die seks hebben met mannen, geen bloed geven. Dat moest het risico verkleinen dat patiënten besmet zouden raken met bloedoverdraagbare infectieziekten, zoals hiv. In 2017 kwam er een versoepeling, waarbij die mannen wel bloed mogen geven indien ze twaalf maanden lang geen seksuele betrekkingen met een man hebben gehad. Die wachttijd wordt nu ingekort tot vier maanden.

Vlaamse interlandelijke adoptiediensten fuseren

De drie Vlaamse interlandelijke adoptiediensten smelten op 1 juli samen tot een eengemaakte instelling. Ze gaan verder onder de vlag van Het Klein Mirakel, een van de bestaande diensten. Het Vlaams ministerie van Welzijn wil zo de beschikbare middelen, kennis en expertise bundelen.

Volgens Adoptieambtenaar Ariane Van den Berghe worden alle dossiers van kandidaat-adoptieouders de komende maanden ‘stapsgewijs overgeheveld’.

Tarieven van kilometerheffing voor vrachtwagens aangepast

In de drie gewesten van het land worden op 1 juli nieuwe tarieven van kracht voor de kilometerheffing voor vrachtwagens. In Vlaanderen en Brussel gaat het om een indexaanpassing, in Wallonië worden sommige tarieven duurder en andere goedkoper.

De tarieven in Vlaanderen en Brussel worden geïndexeerd met 6 à 7 procent, zo blijkt uit data van Viapass, het publiek orgaan dat de kilometerheffing coördineert en controleert in België. Zo gaat in Vlaanderen de heffing voor de oudste en minst milieuvriendelijke vrachtwagens van meer dan 32 ton met Euronorm 0, 1 of 2 van 0,255 naar 0,272 euro per kilometer. Bij gelijkaardige vrachtwagens, maar met de recentere en milieuvriendelijkere Euronorm 6, gaat de heffing van 0,172 naar 0,183 euro per kilometer.

In Wallonië werd de kilometerheffing in januari geïndexeerd, nu volgen andere aanpassingen. Zo zijn er onder andere prijsverhogingen voor de oudere, meer vervuilende zware vrachtwagens, maar prijsdalingen voor milieuvriendelijkere trucks.

Er komen geen nieuwe tolwegen bij.

De software van de OBU’s, de toestellen die in de vrachtwagens de gereden kilometers registreren, zal automatisch geüpdatet worden met de nieuwe tarieven.

