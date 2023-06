CNN zendt opname uit waarop Trump geheime documenten bespreekt - AfD heeft eerste bestuursmandaat binnen

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. CNN zendt opname uit waarop Trump geheime documenten bespreekt

CNN heeft maandagavond (lokale tijd) een audiofragment uitgezonden waarop te horen is hoe voormalig president Donald Trump geheime documenten bespreekt met bezoekers.

Lees meer

2. AfD heeft eerste bestuursmandaat binnen

In Sonneberg, in de oostelijke Duitse deelstaat Thüringen, heeft een AfD’er de lokale verkiezingen gewonnen. Het is de eerste keer in de naoorlogse geschiedenis dat uiterst rechts een bestuursfunctie bemachtigt. Lees meer