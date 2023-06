CNN zendt opname uit waarop Trump geheime documenten bespreekt

CNN heeft maandagavond (lokale tijd) een audiofragment uitgezonden waarop te horen is hoe voormalig president Donald Trump geheime documenten bespreekt met bezoekers.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender gaat het om opnamen die in de rechtszaak tegen Trump gebruikt zullen worden. Trump praat onder meer over een aanvalsplan op Iran. Mogelijk laat hij zijn gasten de geheime documenten ook inzien. Het gesprek zou in juli 2021 in New Jersey opgenomen zijn, door wie is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoe CNN aan het fragment komt.

‘Dit zijn de papieren’, zegt Trump in de opname, terwijl hij de aanvalsplannen van het Pentagon bespreekt. Vervolgens vertelt de oud-president de overige aanwezigen dat het om ‘hoogst vertrouwelijke’ documenten gaat. Er zouden een schrijver, een uitgever en twee van Trumps stafleden aanwezig zijn geweest. ‘Als ik nog president was geweest kon ik deze documenten declasseren’, zegt Trump ook nog.

‘Hillary printte dat altijd uit, weet je. Haar privé-e-mails’, grapt een van de stafmedewerkers over voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Zij raakte in 2016 in opspraak omdat ze haar privé e-mailserver had gebruikt 0m werkemails te versturen.

De federale Amerikaanse overheid bereidt een rechtszaak tegen Trump voor waarin hij er van wordt beschuldigd de veiligheid van de VS in gevaar te hebben gebracht door geheime documenten te bewaren in zijn residentie in Mar-a-Lago in Florida. De voormalig president zegt op alle punten onschuldig te zijn.

