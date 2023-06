Zachtere temperaturen deze week, met opnieuw kans op buien

Dinsdagochtend wordt het gedeeltelijk bewolkt met hoge en middelhoge wolkenvelden. Het blijft overwegend droog, zo meldt het KMI.

De maxima liggen rond 18 graden in Hoog-België, 20 graden aan zee en rond 22 of 23 graden in de meeste andere streken. Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag wordt het zwaarbewolkt met, vooral over het noorden van het land, soms wat regen.

Morgen is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met hier en daar wat regen, opnieuw vooral in het noorden van het land. Op het einde van de dag verschijnen er meer opklaringen. De maxima liggen rond 20 graden in de Hoge Venen, rond 22 graden aan zee en tussen 23 en 25 graden in de meeste andere regio’s.

Donderdag neemt de bewolking toe en krijgen we regen en buien, die soms intens kunnen worden, met kans op onweer. De maxima liggen tussen 19 en 25 graden.

Vrijdagochtend is het in het westen en het centrum droog met veel zon, maar in het oosten kunnen er nog stevige buien vallen. Geleidelijk trekt deze neerslag weg naar Duitsland en wordt het overal vrij zonnig met hoge wolkenvelden. De maxima liggen tussen 16 en 23 graden.

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met regen die van de kust naar de Ardennen trekt. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden. De wind waait matig en tijdelijk soms vrij krachtig.