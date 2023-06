Levenslange gevangenisstraf voor aanslagpleger lgbti-nachtclub in Colorado

De 23-jarige dader van een dodelijke schietpartij in een lgbti-nachtclub in Colorado Springs is maandag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De man, Anderson Lee Aldrich, pleitte schuldig aan vijf moorden en 46 pogingen tot moord.

Justitie had 305 aanklachten tegen Aldrich ingediend, waaronder moord en poging tot moord. Door zijn schuldbekentenis komt het niet tot een proces. Hij zal niet in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating en de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen.

Bij de schietpartij in de Q Club in Colorado Springs in de Amerikaanse staat Colorado kwamen op 19 november 2022 vijf mensen om het leven. Negentien anderen raakten gewond. Aldrich werd door twee bezoekers tegen de grond gewerkt en ontwapend.

Aldrich weersprak in de rechtszaak niet dat het om zogeheten ‘bias-motivated crimes’ ging, misdaden gepleegd uit vooringenomenheid, in dit geval tegen de lhbti-gemeenschap. Volgens de aanklagers gebruikte Aldrich geregeld homofobische scheldwoorden, maar zijn advocaten ontkenden dat homofobie het motief voor de moordpartij geweest zou zijn.