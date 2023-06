Poetin in videoboodschap: ‘Chantage en pogingen om onrust aan te wakkeren, zullen mislukken’

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag in een videoboodschap de Russen bedankt voor hun tolerantie, solidariteit en patriottisme van de afgelopen dagen.

Hij benadrukte dat alle pogingen om onrust onder de bevolking te zaaien, zullen mislukken. De toespraak was eerder opgenomen en duurde vijf minuten. Poetin kwam geagiteerd over. Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin werd niet bij naam genoemd.

‘Beste vrienden. Vandaag wil ik me opnieuw richten tot alle Russische burgers. Ik ben jullie dankbaar voor jullie tolerantie, solidariteit en patriottisme. Deze burgerlijke solidariteit heeft laten zien dat elke vorm van chantage of poging om binnenlandse onrust uit te lokken gedoemd is te mislukken,’ zei de Russische leider in een toespraak tot de natie.

Poetin verwees naar de opstand als ‘broedermoord’. ‘Ze wilden dat de Russen met elkaar zouden vechten’, aldus de president. ‘Ze wreven zich in de handen, dromend van wraak voor hun mislukkingen aan het front en tijdens het zogenaamde tegenoffensief. Maar ze hebben zich misrekend.’

Hij bedankte evenwel de bevelhebbers en soldaten van het privéleger die bloedvergieten vermeden hebben door terug te keren. ‘De meeste Wagner-soldaten zijn patriotten’, aldus Poetin. ‘De Wagner-leden die naar Wit-Rusland willen, beloof ik dat ik mij aan mijn beloftes zal houden’, verwees hij naar de afspraken die afgelopen weekend gemaakt werden bij stopzetten van de opmars richting Moskou.

De Russische leider verscheen sinds de opstand van de Wagner Groep afgelopen weekend werd afgewend al wel op de televisie, maar repte toen met geen woord over de gebeurtenissen. Er zijn nog veel vragen over de opstand, zoals wat er precies is afgesproken met Prigozjin. Eerder werd gemeld dat die naar Wit-Rusland zou verhuizen, maar het is onduidelijk wat hij daar precies gaat doen en of hij daar al is. Poetin noemde zijn acties zaterdag ‘verraad’ en de Russische president zei eerder al eens dat verraad onvergeeflijk is.

Lees ook