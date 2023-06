Het Amsterdamse Hermitage museum heet vanaf 1 september H’ART Museum, is maandag bekendgemaakt. De banden met het Hermitage in Sint-Petersburg werden verbroken na de Russische inval in Oekraïne, en in de plaats daarvan heeft het museum nu partnerschappen met het Centre Pompidou (Parijs), het ­British Museum (Londen) en het Smithsonian American Art Museum (Washington D.C.).(dod)