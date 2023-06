Paardenprocessie Kester immaterieel erfgoed

De paardenprocessie van Kester, deelgemeente van Gooik in Vlaams-Brabant, is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Dat heeft het departement Cultuur, Jeugd en Media maandag bekendgemaakt. De geschiedenis van de processie gaat terug tot de 13e eeuw. Ze zou ontstaan zijn uit dankbaarheid omdat Kester, en buurgemeenten Oetingen en Herfelingen, gespaard bleven van de pest. In de huidige vorm bestaat de ommegang sinds midden 19de eeuw. In 1871 nam de dorpspastoor het initiatief om een vereniging te stichten die zich zou engageren om ‘jaarlijks de Heilige Drievuldigheid in haren rondgang te peerd en stoetsgewijs te vergezellen’. De processie vindt jaarlijks plaats op de eerste zondag na Pinksteren. ‘De Paardenprocessie van Kester brengt mensen samen en geeft een unieke identiteit aan een kleine gemeenschap in het Pajottenland’, zegt Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). (blg)