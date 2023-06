Lahbib zegt sorry, maar sorry lijkt lang niet genoeg

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib ging maandag door het stof in de zaak rond de Iraanse visa, maar overtuigen deed ze niet. Verschillende coalitiepartners waren er, ondanks haar knieval, niet happig op om haar weer het volle vertrouwen te geven. Overleeft Lahbib deze week? En hoe kan deze regering nog functioneren?





