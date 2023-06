Politie en brandweer verzetten zich tegen verplicht rijbewijs voor sollicitanten: ‘Schaf dat af’

Om meer rekruten te vinden, vragen politie en brandweer om komaf te maken met het voor hen verplichte rijbewijs.

Je wil als inspecteur bij de politie aan de slag? Dan mag je alleen aan de effectieve opleiding beginnen als je een rijbewijs B kunt voorleggen. Of je bent eerder in een job bij de brandweer geïnteresseerd? Ook dan kun je pas deelnemen aan de selectieproeven – het zogenaamde federale geschiktheidsattest (FGA) – als je over een rijbewijs beschikt.

Niet meer van deze tijd, klinkt het bij zowel politie als brandweer. ‘Terwijl veel jonge mensen vroeger rond de leeftijd van 18 jaar hun rijbewijs op zak hadden, zien we vandaag dat heel wat twintigers nog altijd geen rijbewijs hebben’, zegt Hans Clarysse, voorzitter van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV). ‘We hebben veel jonge brandweerlui nodig en we leveren als brandweer heel wat rekruteringsinspanningen. Daarbij valt telkens op dat veel jongeren interesse tonen, tot ze te horen krijgen dat ze over een rijbewijs B moeten beschikken om te kunnen solliciteren. Vaak hebben ze dat niet. Het behalen daarvan kost tijd en geld. En dan bekoelt hun interesse.’

Hetzelfde geluid bij de politie, onder meer die van Antwerpen, het grootste korps van het land, dat al een hele tijd gigantische rekruteringsinspanningen doet om voldoende nieuwe mensen te vinden.

Zowel politie als brandweer is daarom voorstander om die ‘rijbewijsvoorwaarde’ te laten vallen, om aan de politie- of brandweeropleiding te kunnen beginnen. Clarysse: ‘Laat geïnteresseerden starten met hun opleiding, en begeleid en motiveer hen om tijdens die opleiding hun rijbewijs te halen. Want voor alle duidelijkheid: een rijbewijs is en blijft nodig voor deze job. Denk aan vrijwillige brandweerlui, die bij een alarm zich zo snel mogelijk naar de kazerne moeten kunnen begeven, om vandaaruit uit te rukken.’

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft haar administratie de opdracht gegeven om de vraag van brandweer en politie te onderzoeken, zo antwoordde ze in de Kamer op een vraag van Groen-Kamerlid Eva Platteau. Alvast voor de brandweer lijkt dat in orde te komen, nu straks de hele brandweeropleiding grondig wordt hertekend.