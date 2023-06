Melodramatische acteurs nekken ‘Médée’ van Lisaboa Houbrechts in Parijs

Het debuut van Lisaboa Houbrechts bij de Comédie-Française in Parijs zit visueel en muzikaal snor, maar de pathetische acteerstijl enerveert.

Médée Tot 24 juli bij de Comédie-Française in Parijs

Lisaboa Houbrechts is na Ivo van Hove en Guy Cassiers de derde Vlaming in korte tijd die een productie mag maken bij de Comédie-Française. Het roemruchte theaterhuis in Parijs, dat in 1680 werd opgericht door de navolgers van Molière, speelt vooral het ijzeren repertoire, maar huidig artistiek directeur Éric Ruf probeert er een frisse wind in te blazen door vernieuwende regisseurs uit te nodigen. Dat werkte uitstekend bij Les damnés van Ivo van Hove uit 2016, een radicale productie waarmee de Comédie-Française na jaren afwezigheid door de grote poort terugkeerde in Avignon.

Ruf zag Houbrechts aan het werk in het talententraject bij Toneelhuis en was zo onder de indruk van haar Hamlet dat hij haar uitnodigde voor een gastregie. Voor haar debuut bij de Comédie-Française koos Houbrechts voor Medea van Euripides. Net als in Vake poes, het grootse epos dat ze eerder dit voorjaar creëerde, is Médée zintuiglijk, ritueel theater. Het stuk begint fascinerend, met een blauw doek dat langzaam omhooggaat en waarachter Medea verschijnt. De zwarte actrice Séphora Pondi vertolkt haar met een grote intensiteit en een hart dat letterlijk uit haar borstkas bonkt.

Houbrechts kiest voor een kleurrijke enscenering, met wasdraden vol kinderkleertjes die de noodlottige afloop lijken te voorspellen en een gigantisch antieken hoofd dat dienst doet als extra verhoog. Dat ze sterke beelden kan maken, bewijst Houbrechts hier opnieuw. Ook muzikaal weet ze een voorstelling spanning te geven, dankzij de sferische soundscape van Niels Van Heertum.

Voor de tragische dubbele kindermoord aan het eind heeft Houbrechts geen echte kinderen nodig, maar volstaan twee zwarte ballonnen die Medea/Pondi, met iets tussen sardonische lach en luid gekrijs, doet ontploffen – dat werkt trouwens beter dan u op basis van deze beschrijving zou vermoeden.

Larmoyant

Wat minder goed uitpakt, zijn de prestaties van de andere acteurs. Didier Sandre, die koning Kreoon vertolkt, bewijst dat de combinatie zingen en acteren niet voor iedereen is weggelegd. Maar het is vooral actrice Suliane Brahim die in de rol van Medea’s ex-geliefde Jason het slechtste van het Franse theater belichaamt: hoe zij haar verdriet op larmoyante wijze uitschreeuwt, is gewoon potsierlijk en pathetisch. Houbrechts lijkt er bij haar eerste passage in de Comédie-Française te weinig in geslaagd om haar stempel te drukken op de acteursregie, om zo de declamerende en overdramatische Franse acteerstijl in te tomen.

In de Franse media werd Médée niet zo goed ontvangen, maar het moet gezegd: een deel van het publiek bij de matinee die wij bijwoonden, veerde achteraf recht, luidop ‘bravo’ scanderend. Ruf mag de Comé­die-Française dan wel willen vernieuwen, de strakke structuren, ingesleten (acteer)gewoontes en verwachtingen van het publiek staan echt hedendaags theater in de weg.

