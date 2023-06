Na een topweekend met twee Belgische records en twee olympische limieten heeft Valentine Dumont (22) haar revanche beet na de ‘littekens’ van Tokio. ‘Ik ben blij dat ik doorzette.’

‘Ik had dit totaal niet verwacht.’ Haar exploot van afgelopen weekend is nog niet helemaal bezonken bij Valentine Dumont. De 22-jarige zwemster zwom in Rome naar nieuwe hoogtepunten op haar twee favoriete ...