De Belgian Cats, vers van hun gouden avontuur in Israël en Slovenië, zijn maandagavond onder luid gejuich toegekomen in Brussels Airport. Zo’n 250 supporters en familieleden wachtten de basketters in Zaventem op na hun historische prestatie. De viering die sinds zondagavond nog niet gestopt is, ging ook door samen met de toeschouwers. ‘Waar is dat feestje? Hier is dat feestje’ knalde van de muren in de aankomsthal. Klik op de eerste foto om de hele reeks te zien is.