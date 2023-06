De surrealistische mars op Moskou van Jevgeni Prigozjin drukt Europa met de neus op de feiten: Rusland kan zomaar in handen vallen van een totaal onberekenbare leider. ‘Een instabiel Rusland is even gevaarlijk als een agressief Rusland.’

Waar is Jevgeni Prigozjin? Is de baas van de Wagner-militie al aangekomen in Wit-Rusland? De autoriteiten in Minsk konden of wilden het maandag niet bevestigen en ook hijzelf zei er niets over in zijn ...