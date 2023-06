Ondanks besparingen meer grootverdieners bij VRT

Bij de VRT werken intussen acht schermgezichten die meer dan 300.000 euro verdienen. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar, en dat in tijden van besparingen.

Bij de openbare omroep verdienden vorig jaar acht schermgezichten of radiostemmen meer dan 300.000 euro op jaarbasis. Dat zijn er twee meer dan het jaar voordien, toen ging het nog om zes mensen die boven die grens uitkomen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de VRT, dat onze redactie kon inkijken.

Het gaat om zogenoemde ‘exclusiviteitscontracten’, met een duurtijd van drie tot vijf jaar. In het verleden was er al veel deining over die contracten, zeker omdat de VRT moet besparen. De omroep voert een ‘transformatieplan’ door waarbij die jaarlijks 25 miljoen euro moet besparen tot 2025. Daarvoor worden er banen geschrapt en producties uitbesteed, zoals die van de soap Thuis. Binnen de VRT valt intussen veel onvrede op te tekenen over krappe bezettingen en personeelstekorten.

Dat er in zo’n context twee contracten van meer dan 300.000 euro bij zijn gekomen, valt niet bij iedereen in goede aarde. ‘Er nog iets bijdoen, net tijdens zware besparingen en in een afbouwscenario? Dat is toch wel wrang voor de andere medewerkers’, stelt Katia Segers (Vooruit), lid van de Commissie Media in het Vlaams Parlement, aan de telefoon. Ze wil tekst en uitleg vragen aan VRT-ceo Frederik Delaplace, die donderdag het jaarverslag in het parlement komt voorstellen.

‘Niets veranderd’

De VRT ziet er geen problemen in. ‘Er is eigenlijk weinig veranderd’, zegt woordvoerder Bob Vermeir. ‘Er zijn in totaliteit evenveel schermgezichten met een exclusiviteitscontract. Intussen werken we verder aan een meer evenwichtige verdeling van de contracten, zowel op het vlak van gender als van migratie-achtergrond. En daar blijven we de komende jaren actief inspanningen voor leveren.’

In totaal zijn er 19 VRT-gezichten of -stemmen met een exclusiviteitscontract. Dat is inderdaad evenveel als het jaar voordien. Elf daarvan verdienen meer dan 100.000 euro per jaar. Het verschil zit hem in de topcategorie: twee medewerkers zijn het voorbije jaar naar de categorie boven de 300.000 euro gewipt.

VRT wil niet laten weten om wie het gaat. Toen de heisa vorig jaar losbarstte, klaagde tv-gezicht Siska Schoeters in deze krant aan dat ze een stuk minder verdiende dan haar mannelijke tegenhangers met een exclusiviteitscontract, zoals Niels Destadsbader. Schoeters zag daar seksisme in. Het is niet duidelijk of Schoeters een van de medewerkers is die naar de 300.000-plus categorie is overgegaan.

