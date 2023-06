Demir en Weyts in een kano tussen de waterplanten

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Opvolging

Anaïs Maes (Change.Brussels), historica en leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van Etterbeek, wordt de nieuwe schepen van Stedenbouw en Nederlandstalig onderwijs. Ze volgt Ans Persoons (Change.Brussels) op, die Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit) opvolgde als staatssecretaris voor Stedenbouw.

De zoektocht naar een opvolger van Persoons was niet makkelijk. Hij of zij moest in de stad Brussel wonen, voldoende Nederlands kennen en het schepenambt wíllen opnemen. Maes is de negende opvolger. ‘De andere acht opvolgers verzaken aan hun mandaat, dus kan Anaïs Maes gemeenteraadslid worden’, zei Lander Piccart, voorzitter van de lokale Vooruit-afdeling aan Bruzz. In september legt ze dan de eed af als schepen. Zo verovert iemand met 177 stemmen een plekje in het schepencollege.

Billijke burgerplicht

‘Met deze aanpassing tonen we begrip voor mensen die al meermaals hun burgerplicht hebben vervuld. Wie meer dan twee keer wordt opgeroepen en wil zetelen, kan dat nog. Maar voor wie dit voldoende is geweest, willen we als overheid billijk zijn’, stelt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) in een persbericht. Samengevat: wie twee keer bijzitter bij de verkiezingen is geweest, kan een vrijstelling vragen als die nog een derde keer opgeroepen wordt. Klein addertje wel: de telling start vanaf de eerstvolgende verkiezingen. Pech voor zij die in het verleden al twee keer hun burgerplicht vervuld hebben. Billijk is anders.

Ministeriële watersport

Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) en haar collega van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kropen dit weekend samen in een kano. Al peddelend voeren ze de Zennevallei af. Demir en Weyts deden allebei verslag van die tocht op hun sociale media. ‘We geven dit prachtige stuk natuur terug aan onze streekgenoten in de Vlaamse Rand’, vermeldde Weyts bij een foto waar de twee ministers zich een weg baanden tussen groene waterplanten.

En wij maar denken dat de Zenne het stinkende afvoerputje van Brussel was. Het tij blijkt gekeerd, de waterkwaliteit is zó goed dat twee ministers er op een zonnige zondag hun blauwe reddingsvestjes voor aantrokken. En daar is geeneens een Europese natuurherstelwet aan te pas gekomen.