Net nu de wereld zich afvraagt wat er met Jevgeni Prigozjin en zijn Wagnertroepen zal gebeuren, publiceert de gezaghebbende ngo The Sentry een onderzoek over de horrorpraktijken en het miljardenmodel van Wagner in Afrika. ‘Vegen en opruimen’, klonk het bevel.

‘Architecten van terreur’ luidt de titel van het The Sentry-rapport over de wandaden van Wagner in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). The Sentry is een Amerikaanse onderzoeksorganisatie die zich ...