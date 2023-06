Oudste Nobelprijswinnaar overleden op 100-jarige leeftijd

De oudste Nobelprijswinnaar, John Goodenough, is zondag overleden. De Amerikaanse chemicus, één van de uitvinders van de lithium-ionbatterij, won op 97-jarige leeftijd de Nobelprijs. Hij werd uiteindelijk 100 jaar oud.

De Amerikaan Goodenough won in 2019 samen met landgenoot Stanley Whittingham en de Japanner Akira Yoshino de Nobelprijs voor Chemie voor de ontwikkeling van lithiumionbatterijen. Goodenough introduceerde begin jaren tachtig kobaltdioxide in de prille lithiumionbatterijen waardoor die konden uitgroeien tot de krachtbronnen van onze smartphones, laptops en elektrische auto’s.

Zijn overlijden werd bekendgemaakt door de universiteit van Texas in Austin, waar Goodenough sinds 1986 professor ingenieurswetenschappen was. Hij was volgens de universiteit een briljante en bescheiden uitvinder.

Lees ook