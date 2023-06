KVS niet blij met Vlaams Belanger in raad van bestuur

Nadat hij eerder geweerd was bij Flagey stapt Filip Brusselmans voor Vlaams Belang in de raad van bestuur van de KVS. Daar is het Brusselse stadstheater niet blij mee.

‘Verontrustend’, noemt KVS-directeur Michael De Cock de aanstelling van Filip Brusselmans als bestuurder van de KVS. ‘Deze man is homofoob en xenofoob. Hij is niet erg vriendelijk voor Brussel. Van hem is de uitspraak dat cultuurhuizen die aan politiek doen geen subsidies moeten krijgen. Alles wat hij zegt, staat haaks op waar wij als cultuurhuis voor staan.’

Toch zal Vlaams Belang-politicus Filip Brusselmans (25) dinsdagavond deelnemen aan zijn eerste bestuursvergadering van het Brusselse stadstheater, als een van de elf leden van de raad van bestuur. Brusselmans zetelt ook in de Cultuurcommissie van het Vlaams Parlement.

Filip Brusselmans. Foto: Kris Van Exel

Toen bekend werd dat Brusselmans bestuurder zou worden, schreef de raad van bestuur van de KVS een brief aan minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) om zijn bezorgdheid te uiten. In het antwoord stond dat het huis zich vanwege het Cultuurpact niet tegen het mandaat van Brusselmans kon verzetten.

Nochtans is dat exact wat er is gebeurd toen Brusselmans in 2021 werd voorgedragen als bestuurder van het Brusselse biculturele kunsthuis Flagey. Bij een interne beraadslaging binnen de raad van bestuur werd de Vlaams Belanger toen weggestemd. Zijn partijgenoot die was voorgesteld voor de algemene vergadering werd ook geweerd.

‘Het antwoord aan de KVS heeft herinnerd aan de werking van het Cultuurpact’, zegt de woordvoerder van minister Jambon. ‘De bestuursraden moeten een weerspiegeling zijn van de politieke evenwichten. Politieke fracties kunnen kandidaten voordragen om zich te laten vertegenwoordigen in cultuurraden. De Vlaamse regering respecteert dat principe. Het is geen politieke stellingname.’

KVS-directeur Michael De Cock vindt dat het Cultuurpact overdreven eng geïnterpreteerd is. ‘Verder is er het fameuze artikel 11 dat zegt dat de artistieke vrijheid gevrijwaard moet worden. Als een bestuurder zegt dat hij twijfelt of een theater nog subsidies mag krijgen als het aan politiek doet, zet hij de werking onder druk. In de Franse Gemeenschap is er verontwaardiging omdat het cordon sanitaire doorbroken wordt. Hier kraait geen haan ernaar.’

In een persbericht lieten artiesten van de KVS maandagavond weten zeer bezorgd te zijn. ‘Het gaat ons niet om die ene persoon, maar om het gedachtegoed van een partij die verdeelt in plaats van verbindt en in alles haaks staat op waar wij voor staan en voor strijden. Voor het gedachtegoed van extreemrechts is geen plaats in KVS’, zegt de tekst, die ondertekend is door 36 mensen die aan de KVS verbonden zijn, bij wie Fikry El Azzouzi, Jaco Van Dormael, en Bruno Vanden Broecke.

Tania Dekens, voorzitster van de raad van bestuur van de KVS, zegt dat de statuten van Flagey bepalen dat er gestemd kan worden over bestuurskandidaten. ‘Dat is bij de KVS niet het geval’, aldus Dekens. ‘De heer Brusselmans heeft net als alle andere raadsleden een uitnodiging gekregen. Wij verwelkomen hem op de vergadering. Onze raad is er om in het belang van de KVS te zorgen voor een zo goed mogelijk beheer. Wij spreken ons niet uit over het programma.’

