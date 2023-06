Lokaal N-VA-kopstuk Denderleeuw vertrekt naar Vlaams Belang na druk om cordon te beschermen

N-VA-mandatarissen in Denderleeuw moesten een document ondertekenen waarin ze beloven om geen gesprekken, voorakkoorden of coalities aan te gaan met Vlaams Belang. Lokaal stemmenkanon Geert Van Cauter weigerde en stapte over naar … Vlaams Belang.

‘Het is onaanvaardbaar dat meer dan een kwart van de Denderleeuwse bevolking wordt genegeerd. Dat is kiezersbedrog.’ Met die woorden ruilt Geert Van Cauter, gemeenteraadslid in Denderleeuw, de N-VA in voor Vlaams Belang. Hij weigerde een document te ondertekenen waarin hij moest beloven ‘dat er voor de geplande gemeenteraadsverkiezingen, op zondag 13 oktober 2024, geen intentie is om gesprekken te voeren, voorakkoorden noch coalities te sluiten met de partij Vlaams Belang (onder welke vorm dan ook)’.

Dat noemt Van Cauter ‘zeer ondemocratisch’. ‘Ik kreeg dat document begin oktober vorig jaar onder mijn neus geschoven. Ik moest ter plekke ondertekenen. Maar ik ben iemand die graag even de dingen laat bezinken en liet me het document nasturen. Uiteindelijk bleef ik weigeren om te tekenen.’

Het document bepaalt dat wie niet ondertekent, niet kan opkomen voor de N-VA in Denderleeuw. ‘Al sinds december werd ik uitgesloten van de vergaderingen van het bestuur’, zegt Van Cauter. ‘Een onmenselijke straf.’ De man trok zijn conclusies en stapt over naar Vlaams Belang, waarvan voorzitter Kristof Slagmulder de nieuwkomer verwelkomde. Van Cauter spreekt tegen dat hem een plaats op de lijst is beloofd.

Vlucht vooruit

Van Cauter is ervan overtuigd dat de N-VA in wel meer gemeentes van mandatarissen eist om dit soort document te ondertekenen, om samenwerking met Vlaams Belang uit te sluiten – ‘Maar ik kan het niet bewijzen.’ Bij de N-VA valt te horen dat dit niet klopt. Het zou een initiatief zijn van de lokale afdeling, omdat men wist dat Van Cauter al met Vlaams Belang aan het praten was. Bij de N-VA-Denderleeuw spreekt men van ‘een vertrouwensprobleem’. ‘Er liep een interne procedure tegen hem, maar hij neemt nu de vlucht vooruit.’ Hebben de andere N-VA-mandatarissen dit document dan wel ondertekend? Verdedigt de N-VA-Denderleeuw het cordon? Op die vragen wenst men niet te antwoorden.

Voor die lokale afdeling is het vertrek van Van Cauter wel een verlies. Vanop een derde plaats haalde hij in 2018 het grootste aantal stemmen. Lijsttrekker Johan Duyck eindigde toen slechts derde. Bovendien neemt Carla Vanmulders, nummer twee in stemmenaantal, afscheid van de politiek. ‘Maar dat had ik vijf jaar geleden al beslist, en ik blijf van de N-VA’, zegt Vanmulders, die het cordon-document wel tekende. ‘Maar dat document verbiedt een voorakkoord, en daar ben ik ook tegen. Ik ben niet per se tegen een samenwerking met Vlaams Belang na de verkiezingen.’

In Denderleeuw komt in 2024 het cordon onder druk. In 2013 was er al een eerste doorbraak, toen het gemeentebestuur van CD&V en de N-VA pas kon worden geïnstalleerd na gedoogsteun van Vlaams Belang. Sinds 2018 heeft Denderleeuw een gemeentebestuur van Lijst van de Burgemeester, CD&V en Groen. Vlaams Belang was toen al de grootste partij, met 26 procent van de stemmen. Huidig burgemeester Jo Fonck trekt naar de kiezers als lijsttrekker van Vooruit Denderleeuw.

Lees ook