Wie betaalt miljoenenrekening van zoektocht naar Titan?

Het prijskaartje van de ongeziene zoekoperatie naar de Titan-duikboot vorige week loopt in de miljoenen. De kans lijkt echter klein dat eigenaar OceanGate of de nabestaanden van de opvarenden de rekening gepresenteerd krijgen.

Nadat de alarmbellen over de vermiste duikboot waren geluid, trok zich begin vorige week een gigantische zoektocht op gang. Met vliegtuigen, schepen en onderwaterrobots werd gezocht naar het vaartuig. Het was zo’n robot die de Titan donderdag terugvond nabij het Titanic-wrak, de bestemming van de duikboot.

Om de Titan te vinden, moest een gigantische oppervlakte van de Atlantische Oceaan doorzocht worden, tot vier kilometer diep. Daarbij kreeg de Amerikaanse kustwacht onder meer hulp van de Canadese collega’s, van het Amerikaanse leger en van Frankrijk, dat onderzoeksschip L’Atalante stuurde. Ook privébedrijven stuurden schepen of onderwaterrobots. Nooit eerder heeft een internationale reddingsactie van die omvang op zee plaatsgevonden, verklaarde marien historicus Norman Polmar aan persagentschap AP.

Meer kosten voor Canada

Voor het scannen vanuit de lucht werden onder meer vliegtuigen van het type C-130 Hercules, Turboprop P-3 Orion en P-8 Poseidon ingezet. De kosten van zo’n vliegtuigen worden door de Amerikaanse overheid op tienduizenden euro per uur geschat. In totaal zou de zoektocht de Amerikanen zeker 1,2 miljoen dollar (ongeveer 1,1 miljoen euro) gekost hebben, meldde The Washington Post vrijdag, maar dat bedrag kan nog oplopen. Ook na de vondst van de brokstukken zochten onderwaterrobots bijvoorbeeld nog verder naar mogelijk bewijsmateriaal op de zeebodem.

Bovendien lijkt het erop dat het kostenplaatje voor de Canadese overheid groter zal uitvallen. De Canadezen zouden meer materieel hebben ingezet tijdens de zoektocht, om de simpele reden dat het land zich dichter bij het doorzochte gebied bevond. Omdat de vermiste duikboot maar voor 96 uur aan zuurstof aan boord had, was het belangrijk om schepen en vliegtuigen zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen.

‘Ik heb nog geen weet van de kostprijs, maar wat mij betreft is dat niet relevant’, verklaarde de bevoegde Canadese minister Joyce Murray donderdag. ‘Niets is te veel. Het gaat hier om mensenlevens en we moeten alles doen wat we kunnen om hen te redden.’

Geen rekening achteraf

Voor wat de vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht betreft, heeft de Amerikaanse defensie in speciale budgetten voorzien, verklaarde een woordvoerder van het Pentagon vorige week. ‘Die vlieguren zijn eigenlijk al betaald.’ Alleen voor onderhoud en onderdelen zouden nog onverwachte kosten kunnen opduiken.

De Amerikaanse kustwacht bevestigde vrijdag dat ze volgens de wet geen kosten van zoek- of reddingsacties mag verhalen op de personen die gezocht worden of op hun nabestaanden. Dat de gezochte duikboot verdween tijdens een commerciële reis van eigenaar OceanGate, maakt geen verschil. ‘Het is niet anders dan wanneer de boot van een burger zinkt. We gaan die zoeken, en we gaan achteraf niet de rekening presenteren’, verklaarde voormalig kustwachtdirecteur Paul Zukunft aan The Washington Post.

