Ondernemingsraad Delhaize opnieuw maat voor niets: ‘Impasse is compleet’

De Delhaize-directie wilde maandag op een gewone ondernemingsraad haar toekomstplan verder bespreken, maar de vakbondsvertegenwoordigers hebben de vergadering verlaten. Ondertussen doet de supermarktketen nieuwe beloftes aan het personeel, zoals een extra premie voor de ‘continue inzet’.

‘De impasse is compleet’, bevestigde liberaal vakbondssecretaris Wilson Wellens na afloop van de ondernemingsraad. Als secretaris was Wellens zelf niet aanwezig. Volgens hem hebben de vakbonden de vergadering verlaten ‘omdat dit niet de juiste plaats was om over het toekomstplan te praten’. ‘Hiermee gooit de directie nog maar eens olie op het vuur’.

De ACLVB-secretaris wijst erop dat er weer meer wordt gestaakt en dat ook het vandalisme tegen Delhaize weer toeneemt. ‘Het beste is nu om van bovenaf tussen te komen. We denken daarbij aan het kabinet-Dermagne (de minister van Werk, red.). Die mensen zijn zeer bekwaam, ze hebben het dossier van Delhaize van dichtbij gevolgd.’

Elke week acht winkels zelfstandig?

De directie van Delhaize maakte maandag in een persbericht bekend dat het al meer dan 400 kandidaat-overnemers heeft gevonden voor de 128 supermarkten in eigen beheer die ze wil verzelfstandigen. Voor elke winkel zou er minstens één kandidaat zijn en voor 90 procent minstens twee kandidaten.

Volgens zakenkrant L’Echo zou de directie van plan zijn om elke week acht eigen winkels te verzelfstandigen, wat de horizon voor de volledige operatie op begin volgend jaar legt. Dat zou volgens Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver echter niet ter sprake zijn gekomen op de ondernemingsraad. Het was wel de bedoeling om het toekomstplan te bespreken, een aantal begeleidende maatregelen toe te lichten en om antwoorden te geven op vragen van vakbondsvertegenwoordigers, aldus Dekelver.

Extra garanties voor personeel

Delhaize laat maandag weten dat het garandeert om geen enkele eigen winkel te sluiten tot er een overnemer is gevonden, en dat minstens tot eind 2028. De supermarktketen wil ook schriftelijk bevestigen, samen met de zelfstandige overnemer, dat de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de winkelmedewerkers na de overname behouden blijven. Ook zouden de werknemers in een tijdskredietregeling hun huidige premies behouden, doordat Delhaize in de toekomst het verschil zal bijpassen.

De directie van Delhaize belooft ook een premie ‘om onze winkelmedewerkers te erkennen voor hun continue inzet om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze klanten te verzorgen’. Die premie bedraagt 1.500 euro bruto en wordt verhoogd met 100 euro per jaar anciënniteit. Voor de medewerkers van het hoofdkantoor van Delhaize die hun baan verliezen, doet de directie maandag ‘een verbeterd voorstel van ontslagpremie’.

