Oproep | Hoe gaat u om met de stijgende festivalprijzen?

Met Rock Werchter barst de festivalzomer komend weekend helemaal los. Een festivalbezoek is er dit jaar niet goedkoper op geworden. Hoe gaat u om met die prijsstijging?

292 euro telt u dit jaar neer indien u vier dagen naar Rock Werchter wil - dat is 26 euro meer dan vorig jaar en zelfs 49 euro meer in vergelijking met 2019. Ook andere festivals, waaronder Pukkelpop, verhogen hun ticketprijzen. Tel daarbij nog de drank- en eetbonnen, die zelden voor minder dan 3 euro over de (digitale) toonbank gaan, en u weet: naar een festival gaan is een dure zaak.

Hoe gaat u om met de steeds duurdere festivalprijzen? Hebben die prijsstijgingen een invloed op uw festivalplannen? Slaat u dit jaar bijvoorbeeld uw favoriete festival over om te kiezen voor een goedkoper alternatief? Of laat u een citytrip links liggen om toch maar naar Rock Werchter te kunnen? Zal u (de laatste) niet-herbruikbare bekers verzamelen en omruilen voor gratis bier? Of bent u door de dure prijzen niet (meer) van de partij op de festivalwei?

De Standaard zoekt mensen die willen vertellen over hoe zij festivals rijmen met hun financiële situatie. Wil u getuigen, vul dan onderstaand formulier in of mail naar steven.elias@standaard.be.