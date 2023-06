De sterkhouder in de economie was de voorbije kwartalen de diensteneconomie. Na de lastige coronaperiode gingen we weer volop reizen, op restaurant of op uitstap. De nieuwe badkamer mocht wachten, we wilden met onze centen opnieuw buitenkomen, leek de redenering. Dat effect lijkt stilaan uitgewerkt. Voorlopende indicatoren die het vertrouwen in de dienstensector meten, wijzen in Europa op een stevige vertraging. In het toerismeland bij uitstek Frankrijk, zakte de vertrouwensindex PMI tot 48. Een cijfer onder de 50 wijst op een krimpende economie. Ook in Duitsland was er een stevige terugval. In België wordt het vertrouwen in de diensteneconomie niet systematisch gemeten. In de laatste conjunctuurenquête van de Nationale Bank was wel sprake van een stevige terugval bij diensten die aan bedrijven geleverd worden.