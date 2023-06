Het nieuws van de dag

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Juwelier die overvaller doodschoot schuldig aan uitgelokte doodslag

De Gentse rechtbank heeft maandag juwelier Filip Moens (55) schuldig verklaard voor ‘uitgelokte doodslag’. In 2018 schoot hij een overvaller dood die voor een half miljoen euro aan juwelen had gestolen. De wettige zelfverdediging en de onweerstaanbare dwang verklaarde de rechter niet bewezen. Wel hield de rechter rekening met de uitlokking door de zware overval. Moens werd veroordeeld tot 10 maanden celstraf met uitstel en 800 euro boete. Lees meer

2. Russisch minister van Defensie bezoekt front

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft zijn radiostilte sinds de optocht van de Wagner-troepen doorbroken. Al liet hij na te reageren op de muiterij. Het is het eerste teken van leven sinds Wagner-leider Jevgeni Prigozjin het Russisch staatsapparaat verraste met een ‘mars voor rechtvaardigheid’ richting Moskou. Prigozjin eiste het ontslag van Sjojgoe en stafchef Valerie Gersimov. Lees meer

3. Dubai zet gezochte Belg op vliegtuig naar Zaventem

Het Belgische gerecht verdenkt François D. ervan rijken te hebben geholpen om hun geld voor de fiscus te verbergen. Vorige vrijdag is de man in Dubai op een vliegtuig naar Zaventem gezet. Ons land vraagt de Emiraten al jaren om mee te werken rond de berechting van Belgische criminelen. De uitwijzing betekent een kleine doorbraak in de relaties tussen ons land en de Verenigde Arabische Emiraten. Lees meer

4. Belgian Cats gehuldigd na Europese titel

Julie Allemand en Emma Meesseman gingen vierend de nacht in. Foto: Belga

Emma Meesseman en Julie Allemand lieten een lucratief zomercontract in de Verenigde Staten links liggen om zich te concentreren op de Belgian Cats. Het resultaat: een historische titel tegen Spanje (64–58) en een gouden olympische kans. Dinsdag worden de Cats gehuldigd op de Grote Markt in Brussel. Lees meer

5. Eerste hittegolf van de zomer doet Spanje zweten

De eerste officiële hittegolf van deze zomer doet de lokale bevolking en toeristen in Spanje kreunen en zweten. Voor grote delen van de Andalusische provincies Sevilla en Córdoba in het zuiden van het land heeft de nationale weerdienst Aemet maandag zelfs code rood afgekondigd. Daar wordt in de late namiddag 44 graden in de schaduw verwacht. Ondertussen naderde het kwik in Sevilla om 12 uur al de 40 graden. Lees meer

6. Nieuw vaccin beschermt voortaan tegen meerdere vormen van meningokokken

In het nieuwe basissvaccinatieschema wordt voortaan geprikt met een vaccin dat tegen meerdere varianten van meningokokken beschermt. Op die manier wordt een advies van de Hoge Gezondheidsraad uit 2019 in de praktijk omgezet. Meningokokken veroorzaken een bacteriële hersenvliesontsteking. Voorlopig vaccineerde Vlaanderen enkel tegen het type C. Maar omdat ook andere types in ons land slachtoffers beginnen te maken, wordt het vaccin vervangen zodat het bescherming biedt tegen de types A, C, W en Y. Lees meer

Foto: Manon Bruininga

7. Belgen winkelen 70 procent meer in Franse supermarkt

Nog nooit winkelden Belgen zo veel over de grens, met Frankrijk als favoriete bestemming. Ze doen dat uiteraard omwille van de prijsverschillen. In het eerste kwartaal van dit jaar stegen de buitenlandse aankopen met 43,44 procent tegenover het eerste kwartaal vorig jaar. De Franse supermarkten aan de grens profiteren volop van die trend. Afgelopen kwartaal kochten Belgen voor bijna 70 procent meer in Frankrijk. Lees meer