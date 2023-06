Tien jaar na een eerste mislukte poging is er opnieuw een regeling die helpt om te blijven wonen in de eigen gemeente bij exploderende vastgoedprijzen. Een sociale maatregel die ook een ander politiek doel dient: de Vlaamse Rand rond Brussel beschermen.

Het Vlaams Parlement keurde vorige woensdag het decreet ‘wonen in eigen streek’ (samengevat als ‘wies’) goed, precies tien jaar nadat de vorige regeling was vernietigd. Het nieuwe decreet geeft in gemeenten ...