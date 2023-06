Volgens Russische media blijft de openbare aanklager de muiterij-zaak rond Wagner-leider Jevgeni Prigozjin onderzoeken. Daarmee zou het Kremlin aangekondigde afspraken van zaterdag meteen al overboord gooien.

Het onderzoek naar de Wagner-baas Jevgeni Prigozjin loopt gewoon door, schrijft de Russische staatspers. Daarmee kiepert het Kremlin meteen afspraken van afgelopen zaterdag overboord. Toen werd de opmars van de Wagner-huurlingen richting Moskou stopgezet na onderhandelingen via de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Prigozjin zou naar Wit-Rusland trekken en zijn mond houden. In ruil zou het Kremlin zijn muiterij straffeloos laten voorbijgaan. Wagner-leden die wilden aansluiten bij het Russische leger, konden zonder problemen de overstap maken.

Het is een tweede indicatie dat Prigzojins eisen niet ingewilligd worden. Eerder vandaag doken er beelden op van zijn aartsrivaal Sergej Sjojgoe. Prigozjin wil niets liever dan hem van zijn functie ontdoen. Al maanden fulmineert hij via sociale media hoe slecht de legertop de oorlog in Oekraïne aanpakt.

Maar die eis laat het Kremlin ogenschijnlijk ook aan zich voorbijgaan. Op de beelden was te zien hoe de minister van Defensie het front in Oekraïne bezoekt. Daar sprak hij met commandanten over hoe het tegenoffensief van de Oekraïners kan afgeblokt worden, hoe ze de Oekraïners beter in het oog kunnen houden en hoe ze militair materiaal van de vijand kunnen uitschakelen. Over de muiterij werd met geen woord gerept. Wanneer de video werd opgenomen, is niet duidelijk.

Poetin en Prigozjin spoorloos

Zowel Prigozjin als Poetin reageerden nog niet op de ‘deal’ die de ‘mars voor rechtvaardigheid’ tot een einde bracht. Het is onduidelijk waar beide heren zich op dit moment bevinden.

Volgens het Kremlin werkt Poetin gewoon verder. Op maandag hield hij telefonisch overleg met zijn Iraanse collega. Het verspreidde via de website ook een statement van de Russische president. Al had het niets te maken met de muiterij van Wagner. In de video is te zien hoe Poetin mensen feliciteert met hun deelname aan een industrieel forum. Het is onduidelijk wanneer de video werd opgenomen.

