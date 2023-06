Mia Doornaert heeft ‘beminnelijke man uit Leuven’ teruggevonden

Barones en columniste Mia Doornaert heeft dankzij een oproep op televisie de bestuurder teruggevonden van een wagen die ze vorige week aanreed. ‘Eind goed, al goed.’

Toen barones Mia Doornaert vorige dinsdag op weg was naar het koninklijk paleis voor een staatsdiner, had ze een ‘enerverende dag gehad’ en was ze niet goed aan het opletten. Daardoor reed ze tegen de wagen die voor haar was gestopt. Omdat ze niet te laat wou komen op het paleis, vroeg ze aan de chauffeur snel zijn nummer en beloofde ze hem te bellen. Alleen had ze dat nummer niet goed opgeslagen – ‘waarschijnlijk door de stress’ – en kon ze hem niet bellen.

Doornaert zat verveeld met de zaak, en lanceerde een oproep in het Eén-programma Iedereen beroemd om de man terug te vinden. ‘Ik weet alleen dat die zo vriendelijke meneer, die me zo veel rust gaf, uit Leuven kwam. Ik hoop dus dat de zeer beminnelijke heer mij contacteert’, klonk het vrijdag. Die avond nog werd de redactie gecontacteerd door de man. Hij had de oproep niet zelf gezien, maar zijn verzekeringsagent wel. Die kon meteen de link leggen, zo vertelde Doornaert vanmorgen op Radio 2. ‘Vandaag komt hij (de autobestuurder, red.) naar Brussel en dan zie ik hem om gezamenlijk ons aangifteformulier in te vullen. Eind goed, al goed.’

