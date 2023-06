Bijna één miljoen Vlamingen keken naar Europese triomf Belgian Cats

Bijna één miljoen kijkers zagen zondagavond hoe de Belgian Cats zich tot Europees kampioen kroonde. Dat meldt Sporza.

Zondag was een extreem warme zomerdag, toch zat kijkend Vlaanderen voor de televisie gekluisterd. Gemiddeld stemden 686.000 Vlamingen af op de zenuwslopende finale tussen België en Spanje op het EK basketbal in Slovenië. Het piekmoment voor de Belgian Cats was om 21.46 uur, het exacte tijdstip waarop Julie Vanloo de beslissende eindscore vastlegde: 58-64 voor de Belgen. Toen keken maar liefst 956.401 landgenoten hoe Emma Meesseman de Europese trofee omhoog hees.

Hiermee evenaren de Cats het BK wielrennen in Izegem. Gemiddeld zagen 774.000 wielerfans hoe Remco Evenepoel Alec Segaert klopte in de spurt en zich zo tot Belgisch kampioen kroonde. De piek vond plaats bij de aankomst, iets na 17 uur, met 981.000 kijkers.

Lees ook