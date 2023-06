Nieuw basispakket voor kindervaccins beschermt voortaan tegen meerdere vormen van meningokokken

In het nieuwe basissvaccinatieschema wordt voortaan geprikt met een vaccin dat tegen meerdere varianten van meningokokken beschermt. Op die manier wordt een advies van de Hoge Gezondheidsraad uit 2019 in de praktijk omgezet.

Kinderen van 15 maand oud zullen in het nieuwe basisvaccinatieschema een spuitje krijgen met het vaccin tegen meerdere varianten van meningokokken. Menigokokken veroorzaken een bacteriële hersenvliesontsteking. Er bestaan verschillende types -‘serogroepen’- van: A, B, C, W en Y. Het gaat om een levensbedreigende infectie die vooral voorkomt bij kinderen tussen 1 en 5 jaar oud. De meeste mensen hebben voldoende weerstand tegen de ziekte en dragen de bacterie zonder er ziek van te worden, duidt Kind en Gezin op hun website.

Voorlopig vaccineerde Vlaanderen enkel tegen het type C. Maar omdat ook andere types in ons land slachtoffers beginnen te maken, wordt het vaccin vervangen zodat het bescherming biedt tegen de types A, C, W en Y. De Hoge Gezondheidsraad raadde dat al in 2019 aan, maar dat werd even opgeschoven door de coronacrisis. Het was wel al mogelijk om te vaccineren met het ACWY-vaccin. Al ging dat gepaard met een kostprijs van 52,6 euro omdat het geen deel uitmaakte van het basispakket.

Voorts verandert in het basisvaccinatieschema iets over prikken tegen de mazelen. Daar wordt de tweede prik voortaan op de leeftijd van 9 in plaats van 10 jaar gezet. Vlaanderen baseert zich daarvoor op een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie.

