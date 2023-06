Voor de Belgian Cats terug naar België vliegen, heeft Emma Meesseman eerst nog een bijzonder telefoontje gekregen. Koning Filip belde de basketter op om haar en de ploeg persoonlijk te feliciteren met het Europese goud.

‘We zijn allemaal trots op jullie fantastische prestatie. Basket is nu echt een nationale sport aan het worden’, zei de koning. ‘Dat is het al’, grapte Meesseman terug. Luister mee in bovenstaande video.

Bekijk in onderstaande video ook hoe de gouden Cats hun beker met veel vuurwerk in ontvangst namen:

