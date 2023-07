Chaumont – L’Auberge du Viaduc

Stop op weg naar het zuiden in L’Auberge du Viaduc. Truckers weten immers waar het goed eten is.

Wie ’s morgens niet te laat vertrekt en over Reims rijdt, kan voor het middageten in Chaumont zijn. L’Auberge du ­Viaduc ligt op zo’n 4 kilometer van de A5, het is al jaren een van mijn favoriete eetadressen op weg naar het zuiden. Verwacht er niet te veel van. Het is een archetypische Franse routier. Zoals bij de betere wegrestaurants staat ook hier de immense parkeerplaats altijd vol vrachtwagens. Truckers zijn niet altijd fijnproevers, ze zijn wel voor hun dagelijkse kost aangewezen op dergelijke etablissementen en weten op den duur waar het goed is.

Het sociale bad is me er zeker even dierbaar als het eten. Het is thuiskomen tussen de Fransen. Het publiek bestaat niet alleen uit vrachtwagenchauffeurs die aan een lange tafel samenzitten en duidelijk veel te vertellen hebben. Ook stukadoors, wegenwerkers, elektriciens en de laatste jaren steeds meer senioren komen er eten. Het gaat er altijd uitgelaten aan toe. De doorgaans malcontente Fransen worden andere mensen als ze te eten krijgen.

Nadat je hebt gekozen uit de vier of vijf hoofdgerechten en drank hebt besteld, stel je een voorgerecht samen aan het buffet: rode bietjes, seldersla en champignons à la grecque, al dan niet met een zelf afgesneden schijf paté de campagne. Vroeger werden, bij de prijs inbegrepen, op alle tafels literflessen gekoelde rode landwijn gezet. Dat is voorbij. Er wordt nauwelijks nog alcohol gedronken in de Franse wegrestaurants. De strenge alcoholcontroles en het daaraan gekoppelde rijbewijs met punten hebben van de Fransen voorbeeldige weggebruikers gemaakt.

Je eet hier de altijd weerkerende bistroklassiekers. Steak, worst of bœuf bourguignon met frietjes of haricots verts met flink wat knoflook. Er staat ook altijd een pastagerecht op het menu en op vrijdag vis. Niet zelden is het rog met kappertjes au beurre noir. Telkens weer vraag ik me af hoe ze het bij dergelijke hoeveelheden klaarspelen.

Lees ook