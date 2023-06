Het Nederlandse zeilteam Jajo heeft donderdag bij een etappe van de Ocean Race te maken gekregen met drie orka’s. De dieren kwamen vlak voor de Straat van Gibraltar op hun boot af en begonnen op het roer in te beuken.

Het incident duurde ongeveer een kwartier en niemand raakte gewond, ook de dieren niet. ‘Het was indrukwekkend om de orka’s te zien’, reageerde schipper Jelmer van Beek. ‘Echt prachtige beesten, maar we realiseerden ons ook goed dat het gevaarlijk was. Zeilen naar beneden en snelheid uit de boot, dat hebben we gedaan. Gelukkig gingen ze toen weg en konden wij onze weg van Den Haag naar Genua vervolgen.’

Het is niet de eerste keer dat er in de Straat van Gibraltar een incident is met orka’s. Dit jaar werden al drie boten tot zinken gebracht door de dieren. Sinds 2020 zijn er al honderden meldingen gemaakt van incidenten met orka’s in de omgeving.

Uit een rapport van marinebioloog Alfredo López Fernandez van de Universiteit van Aveiro in Portugal is de modus operandi telkens erg gelijkaardig: de dieren proberen het roer te beschadigen en verliezen hun interesse als de boot – doorgaans een zeiljacht – tot stilstand is gebracht. Al jaren wordt er gezocht naar een verklaring voor het afwijkende gedrag van de orka’s, die niet gekend staan om boten aan te vallen.

