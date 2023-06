Belgian Cats worden dinsdag gehuldigd op Grote Markt in Brussel

De Belgian Cats worden dinsdagavond gehuldigd op de Grote Markt in Brussel. De Europese kampioenen maken hun opwachting op het balkon van het stadhuis omstreeks 18.30 uur.

De Belgian Cats werden zondag voor het eerst Europees kampioen na een 64-58 zege tegen Spanje. Ze landen vanavond om 18.25 uur op Zaventem. Morgenavond volgt een huldiging op de Grote Markt in Brussel. De Brusselse burgemeester Philippe Close bevestigde maandag op Twitter dat hij de speelsters ontvangt op het stadhuis.

???? @TheBelgianCats op het balkon van het Stadhuis? Let’s go! Kom op dinsdag vanaf 18u30 naar de Grote Markt om onze Europese kampioenen feestelijk te onthalen ???? ! ?? DJ en ?? meet & greet met hun fans staan op het programma #daretodream #hereformore @BenoitHellings pic.twitter.com/Y1Hv8AzCZx — Philippe Close (@PhilippeClose) June 26, 2023

Ook de Belgische 3x3 mannen, die zilver behaalden op de Europese Spelen, worden verwacht op het stadhuis. Andere ploegen die in het verleden ontvangen werden op het stadhuis en gevierd op het balkon zijn de Rode Duivels in 1986 en in 2018 na hun respectievelijk vierde en derde plaats op WK voetbal, en de Red Lions in 2018 en 2021, na hun gouden medailles op respectievelijk het WK hockey en de Olympische Spelen in Tokio.

