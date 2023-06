De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft zijn radiostilte sinds de optocht van de Wagner-troepen doorbroken. Al liet hij na te reageren op de muiterij.

Business as usual voor de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe. De Russische staatspers bericht over een bezoek aan de frontlijn. Daar sprak hij met commandanten over hoe het tegenoffensief van de Oekraïners kan afgeblokt worden, hoe ze de Oekraïners beter in het oog kunnen houden en hoe ze militair materiaal van de vijand kunnen uitschakelen. Over de muiterij werd met geen woord gerept.

Het is het eerste teken van leven sinds Wagner-leider Jevgeni Prigozjin het Russisch staatsapparaat verraste met een ‘mars voor rechtvaardigheid’ richting Moskou. Daarbij bezetten Prigozjins huurlingen verschillende steden, reden ze in colonne richting Moskou om uiteindelijk halt te houden omdat er een akkoord uit de bus kwam met het Kremlin. Prigozjin bestookte de Russische legertop met kritiek en eiste het ontslag van Sjojgoe en stafchef Valerie Gersimov. Met een bezoek aan de frontlinie in Oekraïne stuurt Sjojgoe het signaal dat hij (voorlopig) nog op post zit.

