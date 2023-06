Terwijl Wagner-strijders zaterdag oprukten naar Moskou, reageerden de Russen in de hoofdstad eerder laconiek. Toch valt de onrust niet te ontkennen. En in Rostov werden Prigozjins soldaten enthousiast onthaald.

In 72 uur tijd draaide het Rusland van Vladimir Poetin drie keer om zijn as en leek het even onderuit te gaan, om te landen als een ballerina uit Het Zwanenmeer: ietwat draaierig maar vooralsnog met twee ...