Dubai zet gezochte Belg op vliegtuig naar Zaventem

Het Belgische gerecht verdenkt François D. ervan rijken te hebben geholpen om hun geld voor de fiscus te verbergen. Vorige vrijdag is de man in Dubai op een vliegtuig naar Zaventem gezet. Ons land vraagt de Emiraten al jaren om mee te werken rond de berechting van Belgische criminelen: een kleine doorbraak in de relaties tussen beide landen.