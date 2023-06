Kwik klimt niet hoger dan 23 graden

Op de meeste plaatsen zijn er maandagochtend brede opklaringen, behalve in het uiterste oosten van het land, waar er meer wolken hangen en waar wat gedruppel mogelijk is.

Nadien wordt het wisselend bewolkt met kans op een enkele bui in het westen van het land. In het oosten verschijnen er brede opklaringen in de namiddag. De maxima schommelen tussen 19 graden op de Ardense hoogten en 22 of 23 graden in Vlaanderen. Dat voorspelt het KMI.

In de nacht van maandag op dinsdag wordt het licht tot gedeeltelijk bewolkt en droog. Het koelt af naar 10 tot 12 graden in de Ardennen, 13 tot 15 graden in de meeste streken en rond 16 graden aan zee.

Dinsdag is het meestal droog met eerst hoge wolkenvelden en later meer bewolking. De maxima schommelen tussen 18 of 19 graden aan zee en op de Ardense hoogten en 24 graden in Vlaanderen. Woensdag wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op wat regen of enkele buien. De maxima schommelen tussen 17 en 23 graden.

Een (soms buiige) regenzone trekt donderdag van de kust naar de Ardennen. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden. Vrijdagochtend is er wat regen of enkele buien nog mogelijk over de zuidoostelijke landshelft. Elders is het droog met enkele opklaringen. In de namiddag wordt het overal droog met soms veel zon. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden.