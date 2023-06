Lichaam gevonden in bergen waar Sands verdween

Wandelaars hebben menselijke resten aangetroffen in de omgeving van Mount Baldy in de Amerikaanse staat Californië, zo melden de lokale autoriteiten. Daar verdween de Britse acteur Julian Sands vijf maanden geleden. Een wetsdokter zal nu tot identificatie overgaan. Reddingsteams zochten tevergeefs naar Sands (65). Die was eropuit getrokken in de bergachtige streek, ondanks de gevaarlijke omstandigheden. De acteur is bekend van films als A room with a view, The killing fields en Leaving Las Vegas. (belga)