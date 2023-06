Kate Bush haalt miljard streams met hit uit 1985

Kate Bush heeft de kaap gerond van een miljard streams voor haar nummer ‘Running up that hill (a deal with God)’. Op haar website bedankte de 64-jarige Britse zangeres haar fans voor deze mijlpaal. Ze vergelijkt de luisterbeurten met een rivier ‘die plots overstroomt en vele zijrivieren krijgt’. Het nummer won vorig jaar aan populariteit door de Netflix-serie Stranger things. In het vierde seizoen duikt het in een aantal afleveringen op. Zo haalde het 37 jaar na de release de top van de hitlijsten. (gvds)