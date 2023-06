Ik nam gisteren een abonnement op een bloemenpluktuin. Het is een prachtige, uitgestrekte kasteeltuin die ieder jaar door een groep vrijwilligers wordt aangepakt en klaar­gestoomd voor een zomer en najaar vol verse bloemen. Vanaf nu kan ik er wekelijks heen fietsen en een boeket voor de tafel in de living bij elkaar knippen. Of eentje voor op de toog in de keuken. Of gewoon eentje om weg te geven. Ik nam het abonnement omdat ik het fijn vind te weten waar de planten die ik in mijn vazen schik, vandaan ­komen. En omdat bloemen altijd troosten, verblijden, op­fleuren. Die laatste term lijkt zelfs rechtstreeks af te stammen van bloemen en hun groeiproces.