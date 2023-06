Belgian Cats grijpen Europese titel na beklijvende inhaalrace

Emma Meesseman en Julie Allemand lieten een lucratief zomercontract in de Verenigde Staten links liggen om zich te concentreren op de Belgian Cats. Het resultaat: een historische titel tegen Spanje (64-58) en een gouden olympische kans.

‘Let’s gooooo.’ Met een enthousiast bericht op sociale media stak Rode-Duivel-in-rust Thibaut Courtois de Belgian Cats zaterdag een hart onder de riem. Geen enkele Belgische sportfan blijft ongevoelig voor het aanstekelijke en dynamische basketbal van de nationale basketbalvrouwen, die op het EK in Israël en Slovenië hun eerste kampioenschapsfinale speelden. In de halve finale rekenden de Cats af met Frankrijk, in de finale ging meervoudig Europees kampioen Spanje voor de bijl.

De steunbetuiging van Courtois was oprecht en positief bedoeld, maar lokte enkele cynische reacties uit – ‘doet je knie niet te veel pijn?’ De rel rond de kapiteinsband bij de Rode Duivels steekt schril af met het beeld van eendracht en overgave die de Belgische basketvrouwen op het parket hebben nagelaten. Ook al zijn de kwaliteitsverschillen bij de speelsters groot – veel groter dan bij de Rode Duivels – elke speelster ging de voorbije weken tot het gaatje voor de nationale ploeg.

De Belgian Cats worden meer dan ooit geleid door Emma Meesseman, zonder twijfel een van de beste basketbalspeelsters ter wereld. Op haar 30ste staat de West-Vlaamse op haar sportieve hoogtepunt. Die wil ze ten dienste stellen van haar land, en niet alleen van haar clubcarrière. Net als Julie Allemand, de begaafde Luikse spelverdeelster van de Cats, besliste ze eerder dit jaar een lucratief contract in de Amerikaanse profbasketbalcompetitie WNBA links te laten liggen.

Vorig jaar waren beiden nog actief bij de Chicago Sky, een van de topteams van de WNBA. Nu lieten ze het zomerseizoen in de VS schieten om op hun best te zijn op het EK. In 2018 waren beiden nog rechtstreeks overgevlogen vanuit de VS om het WK mee te spelen. Ze waren toen te vermoeid om de Cats aan een medaille te helpen.

Fysieke fitheid was op dit EK het geheim achter de historische prestatie voor de Cats. Anders dan Spanje, de tegenstander in de finale, kan bondscoach Rachid Meziane niet rekenen op de bank om de punten te scoren. De sterkhouders – Meesseman, Allemand, Julie Vanloo en Kyara Linskens – moesten een maximaal aantal minuten op het parket blijven om de wedstrijd naar zich toe te trekken.

In de finale leverde het letterlijk goud op. België moest een hele wedstrijd achtervolgen tot Emma Meesseman de Cats op vier minuten van het einde voor het eerst op voorsprong bracht met een driepunter (55-54). Spanje was dominant geweest tot het op het einde kraakte onder de stress. Meesseman en Kyara Linskens scoorden belangrijke punten in een koortsachtig wedstrijdeinde dat door duizenden tv-kijkers live werd gevolgd op Eén. De eindstand was 64-58. Kyara Linskens werd uitgeroepen tot beste speelster van de finale, Emma Meesseman tot beste speelster of ‘mvp’ van het toernooi.

De Europese titel is niet alleen een gouden bladzijde in de Belgische basketbalgeschiedenis, hij is ook een van de beste prestaties ooit van een Belgisch team in een olympische discipline. Alleen de Belgische hockeyers en estafettelopers komen qua teamprestatie in de buurt.

Geen olympisch startrecht

Het volgende doel voor de Cats zijn de Olympische Spelen in Parijs, op een paar uurtjes rijden van ons land. Hun Europese titel levert de Cats nog geen automatisch startrecht op voor de Spelen. Ze moeten eerst nog een olympisch kwalificatietoernooi afwerken dat op een nog onbekende locatie is gepland in februari volgend jaar. Vier jaar geleden vond het toernooi in Oostende plaats, België wist zich toen voor eigen publiek te plaatsen voor Tokio 2020. De eerste drie van vier hebben een ticket beet.

In Parijs kijken de Cats ook de Verenigde Staten, China, Japan en Australië in de ogen. In Tokio kwam België dicht bij de halve finale, maar gaf het de zege nog uit handen tegen Japan. Het belangrijkste werkpunt voor Parijs is om ook de bank meer bij de wedstrijden betrekken.

Dat Meesseman en Allemand het seizoen in de WNBA oversloegen, was ook om de ploeg klaar te stomen voor 2024. Met Maxuella Lisowa, Bethy Mununga en Elise Ramette deden enkele jongeren relevante ervaring op op het EK. Twee andere speelsters, Hind Ben Abdelkader en Nastja Claessens, waren geblesseerd. Ben Abdelkader moet in staat zijn voor punten te zorgen van de bank terwijl Claessens een van de belangrijkste jonge talenten is.

De Europese triomf van de Belgian Cats is een hoogtepunt, maar nog geen eindpunt voor een uitzonderlijke generatie. Dat Emma Meesseman in het feestgedruis al vooruitblikte naar Parijs doet vermoeden dat Thibaut Courtois en alle Belgische sportfans het beste van de Cats nog niet hebben gezien.

