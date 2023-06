Superjacht van miljardair Bernard Arnault niet meer welkom in Napels

In een poging om luxetoerisme af te remmen, heeft Napels nieuwe regels voor grote jachten ingevoerd. Sinds dit jaar mogen boten langer dan 75 meter niet meer aanmeren in de haven van Margellina, de enige haven voor zogenaamde superjachten. Ook het jacht van modetycoon Bernard Arnault is niet langer welkom.

De Franse miljardair en 's werelds op één na rijkste man Bernard Arnault, die dezer dagen in Napels was, zou ‘diep teleurgesteld’ zijn dat zijn 101 meter lange en zes dekken tellende schip Symphony niet in de haven van Margellina kon liggen wegens de nieuwe beperkingen. Arnault is de man achter luxeconcern LVMH, bekend van merken als Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi en Bulgari.

Sinds begin dit jaar mogen boten langer dan 75 meter niet meer aanmeren in de haven van Margellina. Het verbod kwam als een verrassing voor de modetycoon, die met het jacht, dat een zwembad met glazen bodem en een openluchtbioscoop bevat, vroeger wel de haven in mocht. Het schip is niet het enige dat Napels heeft moeten verlaten. Onlangs gebeurde dat ook met de boot van mediaconglomeraat en Expedia-ceo Barry Diller.

Ook vakbondsman teleurgesteld

Napels mag dan verboden terrein zijn, de rijken en beroemdheden trekken wel de aandacht als ze genieten van andere delen van Italië. Vorige week verdronk een Spaanse toerist en fan van Leonardo DiCaprio bijna nadat hij naar een superjacht bij Forte dei Marmi in Toscane had proberen te zwemmen. Hij wilde een glimp opvangen van DiCaprio, die aan boord was.

De voorzitter van de vakbond Union Industriali Costanzo, Jannotti Pecci, heeft kritiek op de nieuwe regel. ‘Die heeft veel gevolgen’, aldus de voorzitter, die vindt dat mensen als Arnault de bekendheid van Napels ten goede komen.

