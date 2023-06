Na tweede chaosweekend op Werchter: het blijft improviseren om 60.000 mensen thuis te brengen

Ook vorig weekend kampte de festivalsite van Werchter met mobiliteitsproblemen. Zaterdag draaiden de pendelbussen er in de soep. ‘Als er 60.000 mensen op hetzelfde moment vertrekken, leidt dat altijd tot wachtrijen.’

Ook de derde keer bleek geen scheepsrecht voor Live Nation, de organisatie van concerten op de festivalsite van Werchter. Na de ‘Love On Tour’-passage van Harry Styles smolt in de nacht van zaterdag op zondag bij veel concertgangers het euforische gevoel weg, terwijl ze op een bus stonden te wachten om hen naar het station van Leuven te brengen.

Om mobiliteitsproblemen te voorkomen, had de organisatie besloten om na het concert alle wegen naar Werchter en Haacht af te laten sluiten. Alleen wie zelf met de auto was gekomen, kon wegrijden. Aan het festivalpark was er geen kiss-and-ride­zone. Die lag aan het station van Leuven, waardoor iedereen die niet met de fiets was na het concert met de pendelbus naar daar moest.

Het gevolg: niet alleen de fans die nog met de trein naar huis wilden, maar ook wie werd opgepikt moesten een plekje op een bus naar Leuven zien te bemachtigen. En dat waren zeer veel mensen. Te veel voor het voorziene aantal pendelbussen, met urenlange wachtrijen tot gevolg. Styles zong zijn laatste noten rond half elf, om één uur stonden veel fans nog te wachten op de bus.

Een neveneffect was dat velen hun laatste trein naar huis zouden missen, waarop de NMBS die met vertraging liet vertrekken en extra treinen inlegde. Maar voor velen was het improviseren. ‘Wij zaten pas om tien na één op de bus richting Leuven’, postte Silke Van Loon op Twitter. ‘Een geluk dat we familie hebben die zo vriendelijk was om ons in Leuven te komen halen. Anders zaten we daar vast tot de eerste trein richting Antwerpen.’ Anderen moesten met de eerste trein ’s ochtends naar huis.

Het was het tweede weekend op rij waarbij de mobiliteit rond het festivalpark tot frustratie leidde. Vorige week zaterdag, tijdens Werchter Boutique met Pink als headliner, waren er moeilijkheden door het nieuwe parkeerbeleid. Voor het eerst moesten bezoekers hun parkingticket vooraf kopen, om dan via een QR-code de specifieke route naar die plek voorgeschoteld te krijgen. Maar dat deed lang niet iedereen, waardoor er verkeerschaos ontstond. Die werd versterkt door omleidingen en wegenwerken en doordat veel mensen op hetzelfde moment aankwamen.

Na Werchter Boutique beloofde Live Nation beterschap voor TW Classic, de dag erop met Bruce Springsteen, door onder meer extra stewards in te zetten. Toch vonden veel concertgangers dat de aftocht niet vlot genoeg liep, al speelde daar weer het feit dat 60.000 mensen tegelijk vertrekken van één plek.

‘We gaan samen met onze mobiliteitspartners alle cijfers en inzichten in detail bestuderen. Maar als er zo veel mensen op hetzelfde moment vertrekken, zal dat altijd wachtrijen met zich brengen’, reageert Nele Bigaré van Live Nation. ‘Gisteren (zaterdag, red.) merkten we dat er veel concertgangers met het openbaar vervoer naar Werchter waren gekomen. We hebben toen contact opgenomen met De Lijn en de NMBS. De Lijn reed na de show op maximale capaciteit, de NMBS legde extra treinen in. Helaas is gebleken dat die extra inspanningen niet voldoende waren. Ook het autoverkeer liep gisteren minder vlot. We willen ons verontschuldigen bij concertgangers die hinder hebben ondervonden. Voor Rock Werchter (dat donderdag start, red.) geldt een andere mobiliteitsaanpak omdat de in- en uitstroom meer gespreid loopt.’

‘Veel platform voor klagers’

Live Nation vindt wel dat ‘elk perspectief weg is’ wanneer het gaat over de mobiliteitsproblemen. ‘We willen die niet minimaliseren. Er zijn klachten van terecht misnoegde fans’, zegt Bigaré. ‘Maar er zijn vooral ook veel meer mensen voor wie Werchter Boutique, TW Classic of Harry Styles goed is verlopen. De klagers krijgen in verhouding veel platform. Ik betreur dat.’

De organisatie wijst er nog op dat ze al jaren samenwerkt met mobiliteitsexperten. ‘We investeren hier erg veel in, we vinden het belangrijk dat concert- en festivalgangers comfortabel heen en weer kunnen reizen.’

Economische inspectie onderzoekt cashless polsbandjes Sinds dit jaar zijn de papieren bonnen op de festivals in Werchter vervangen door een cashless betaalsysteem, waarbij bezoekers via een QR-code op hun polsbandje festivalmunten aankopen. Die kunnen ze dan opnieuw via de code uitgeven aan drank en eten. Op Werchter kost een ‘coin’ 3,5 euro. Ook Graspop (‘skullies’) en Tomorrowland (‘pearls’) werken met zo’n systeem.

Maar zoals er vroeger papieren bonnen konden overblijven, bestaat de kans dat je op het einde van een festival nog een tegoed hebt. Om dat terug te krijgen van de organisatie van Werchter, moet je 3,5 euro betalen. ‘Dat is een refund-fee’, zegt Nele Bigaré van organisator Live Nation. ‘Dat doen andere organisatoren ook. Soms ligt de vergoeding lager, soms hoger. Na afloop van dit festivalseizoen zullen we ook dat uitgebreid evalueren.’

Minister van Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open VLD) zegt in Het Laatste Nieuws dat de Economische Inspectie nagaat of het bedrag van die vergoeding correct is. ‘Ik begrijp dat er hier hogere kosten zijn dan voor een gewone elektronische betaling, maar 3,5 euro – ofwel tientallen malen meer dan voor een standaard digitale transactie – lijkt me toch veel. Ik zal daarom objectief laten bekijken of die bedragen correct zijn.’

Live Nation raadt nog aan om geen foto’s van de QR-code te delen en het bandje te registreren om fraude te voorkomen. (vhn)

