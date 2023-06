Sarah Ferguson onderging operatie voor borstkanker

De ex-vrouw van de Britse prins Andrew, Sarah Ferguson, is geopereerd voor borstkanker. De moeder van prinsessen Beatrice en Eugenie kreeg de diagnose na een routineonderzoek, zo meldt een woordvoerder van de 63-jarige Fergie.

‘De hertogin krijgt de best mogelijke medische hulp en haar artsen hebben haar een positieve prognose gegeven. Ze is nu aan het bekomen met haar familie’, aldus de woordvoerder in een mededeling die zondagavond werd verspreid. Volgens de Britse krant The Sun bracht de hertogin van York meerdere dagen door in een ziekenhuis en mocht ze zondag naar huis.

Borstkanker is in Groot-Brittannië de vierde belangrijkste doodsoorzaak. Jaarlijks sterven 11.500 vrouwen en 85 mannen er aan de ziekte.

Andrew, een broer van koning Charles III, en Ferguson scheidden in 1996, maar wonen sinds 2008 weer samen in een landgoed op Windsor Castle. Daar zorgen ze samen voor de corgi’s van de Queen die achterbleven na haar overlijden in september.

