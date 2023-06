Ontkurk eens een Magritte

Duvel in een Magritte-flesje, zeker, dat is zeer commercieel. Maar Magritte zou het vermoedelijk niet gestoord hebben: de man kon een mercantiele zet wel smaken.

Geert Van der Speeten Kunstredacteur

René Magritte beperkte zich niet tot werken op doek of op papier. Tussen 1940 en 1964 beschilderde onze bekendste surrealistische kunstenaar naar schatting dertig wijnflessen met enkele van zijn bekendste motieven. De bordeaux-flessen, waarvan er drie geveild werden uit de inboedel van zijn woonhuis in Jette, waren leeg. Duvel lanceert nu een gelimiteerd aantal exemplaren van Ciel-bouteille, of ‘Wolkenfles’. Met dit verschil: de remakes zijn gevuld, en wel met een ongefilterde variant van het populaire bier.

De Magritte-merchandising draait al een tijd op volle toeren. Vlak bij de Grote Markt in Brussel vind je een gespecialiseerde winkel, met een online webshop die meer dan 200 items telt. Er zijn de onvermijdelijke mondmaskers, T-shirts, skateboards, kerstballen of zonnebrillen naar gelang het seizoen. En neem de paraplu met het wolkenmotief: dat ideetje was maar binnen te koppen.

Brouwerij Moortgat kiest nu voor een grootschalige verspreiding en zichtbaarheid, eerst in drankencentrales en later ook via een supermarktketen.

Net als de bolhoedman, al dan niet achter een zwevende appel, is een blauwe hemel met stripachtige wolken een vertrouwd beeld op Magrittes schilderijen. De schilder had er een dromerig effect mee op het oog. Vaak maakte hij er een beeldraadsel van, waarin twee werelden botsen: zoals wolken die binnenskamers drijven, of die de vorm aannemen van rotsblokken.

Magritte begon flessen te beschilderen tijdens de Duitse bezetting, toen de verkoop van kunst stilviel. Vaak kwamen ze terecht bij vrienden of bij Amerikaanse verzamelaars. Magritte molk zijn meest frappante thema’s graag uit, in wat de kunstkritiek later ‘creatieve varianten’ ging noemen.

Hij had, voor hij een beroemde kunstenaar werd, ook een leerschool als reclameman achter de rug. Een drinkklare, ongefilterde replica van één van zijn werken: zo’n campagne, zoals die van Duvel bij zijn 125ste verjaardag, Magritte had ze wellicht graag zelf bedacht.

Lees ook