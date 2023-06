Wallonië vreest vóór 2050 nog twee keer geconfronteerd te worden met een zondvloed zoals in 2021. Een volgens minister Willy Borsus ‘disruptief’ plan, dat inzet op strengere bouwregels, moet de Vesdervallei wapenen. Falen is geen optie.

In het zicht van de tweede verjaardag van de dramatische overstromingen in Wallonië stellen de Waalse regering en de universiteit van Luik deze week het ‘Schéma de la Vesdre’ voor. Dat is het langverwachte ...