Alweer tientallen mensen gearresteerd tijdens Pride in Istanboel

Hoewel de Turkse politie de mars probeerde op te breken met wegversperringen en het centrum van Istanboel afzette, hield dat de lgbtqi-beweging niet tegen om via zijstraatjes alsnog de Pride te vieren.

Turkije is onder het bewind van Recep Tayyip Erdogan steeds minder tolerant geworden ten opzichte van de lgbtqi-gemeenshap. Sinds 2015 is de ‘Pride Parade’ verboden in Istanboel, maar dat houdt de gemeenschap niet tegen om elk jaar massaal af te zakken naar het Taksimplein, waar de optocht normaal doorgaat.

Zoals voorafgaande jaren was de politie ook zondag massaal aanwezig en probeerde door wegblokkades op het Taksimplein en elders in het centrum van Istanboel een grote opkomst weg te houden.

De organisatie achter de Turkse Pride laat in een verklaring weten dat ze niet bang zijn van het verbod om te protesteren. Foto: afp

Toch hield dat de gemeenschap niet tegen om zondag, tijdens de 21ste editie van de Pride in Istanboel, samen te komen. In de loop van de dag werden minstens zestig mensen gearresteerd omdat ze deelnamen aan de Pride, aldus de organisatie zelf. Ook journaliste Hazal Sipahi werd kort aangehouden. Sipahi, een journaliste die voornamelijk schrijft over de queergemeenschap, zou intussen vrijgelaten zijn.

De organisatie achter de Turkse Pride laat in een verklaring weten dat ze niet bang zijn van het verbod om te protesteren. ‘Jullie zullen aan ons wennen. Vandaag zijn we hier nog steeds, ondanks al jullie verboden en tegen jullie wensen in.’

‘Familiewaarden’

De gouverneur van Istanbul Davut Gül had vrijdag al aangekondigd dat hij de Pride niet zou laten doorgaan omdat die ‘onze familiewaarden in gevaar brengen’. Zijn mening daarover komt overeen met die van president Recep Tayyip Erdogan. Erdogans verkiezingscampagne afgelopen mei focuste dan ook op ‘het gevaar’ van de lgbtqi-gemeenschap. Hij noemde de gemeenschap onder meer ‘pervers’. Door die haatdragende campagne van Erdogan vreest de lgbtqi-gemeenschap voor hun veiligheid.

Vorig jaar werden bijna 400 mensen gearresteerd tijdens de Pride en was er sprake van politiegeweld. Momenteel is er, volgens de organisatoren van de Pride in Turkije, sprake van een zestigtal arrestaties.

Ook vorige week, tijdens de Trans Pride Parade, werden een tiental mensen gearresteerd. Het was de negende editie van de Trans Pride Parade.

