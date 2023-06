Europa wil spaarders beter beschermen bij bankencrisis

Europa wil de regels aanscherpen voor de gecontroleerde afwikkeling van een bank die dreigt om te vallen. Dat zogenoemde ‘resolutiemechanisme’ (Single resolution mechanism, of SRM) zou nu te zwak zijn.

De Europese bankautoriteit (EBA) wil de SRM meer vuurkracht geven om omvallende banken in goede banen te leiden. De crisis met enkele Amerikaanse banken – de val van de American Silicon Valley Bank leidde tot een gedwongen huwelijk van de twee grootste Zwitserse banken – zou dat aantonen. ‘Als we hier in de eurozone zo’n crisis zouden hebben, kunnen we niet zeggen: “Centrale bank, geef een liquiditeitslijn” én “Regering, waarborg die”. De Europese context laat dat niet toe’, zegt Dominique Laboureix, hoofd van de SRM, aan de Financial Times. De SRM overziet 115 banken die wegens hun omvang als ‘systemisch’ gezien worden.

Afgelopen donderdag riep ook al de Zwitserse Nationale Bank (SNB) op om werk te maken van betere regelgeving die bij bankcrisissen systeembanken moet helpen overeind houden. Europa werkt aan extra maatregelen om de belastingbetalers te vrijwaren bij bankcrisissen. Het zou gemakkelijker moeten worden om bij een bedreigde bank de klantentegoeden te verschuiven naar een gezonde bank. Ook een probleembank liquideren zonder dat er belastinggeld aan te pas komt, zou vlotter moeten kunnen.

