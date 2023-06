Proximus riskeert boete van 236 miljoen euro

Het beursgenoteerde overheidsbedrijf Proximus riskeert een boete van 236 miljoen euro na een klacht van een privacy-activist die eerder al de strijd aanbond met Facebook (Meta).

De klacht houdt verband met Proximus-dochter Telesign. Dat bedrijf geeft ­eigenaars van een mobiel nummer een betrouwbaarheidsscore. Telesign maakt de score met de hulp van artificiële intelligentie. Het steunt daarbij op gegevens van het communicatieplatform Bics, ook een Proximus-dochter. Bics slaat allerhande informatie op over het belgedrag van mensen. Volgens Max Schrems, de Oostenrijkse ­jurist van de privacywaakhond Noyb (‘None of your business’), zondigt Bics tegen de Europese GDPR-privacyregels. Volgens Schrems weten de gebruikers van telecomproviders niet dat Bics informatie over hen bijhoudt en doorstuurt naar Telesign, die die informatie commercialiseert. ­Telesign zou volgens Schrems vijf miljard telefoonnummers per maand screenen. Het zondigt ­daarmee tegen de GDPR-regels, zegt de Noyb-activist.

Consumenten zouden moeten kunnen opvragen op welke manier hun betrouwbaarheidsscore berekend wordt. Mensen weten in de regel niet dat Telesign een profiel van hen maakt.

Schrems zegt dat Proximus bij een veroordeling een boete van 4 procent van de omzet riskeert, of 236 miljoen euro.

Lees ook